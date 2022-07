Sociaal Verhuurkantoor dringend op zoek naar woningen of appartementen met minstens drie slaapkamers

Op zich zijn de verhuisbewegingen van alle dagen en dus niet exceptioneel. Wat het wel uitzonderlijk maakt en ook problematisch, is de grootte van de gezinnen (3 of 4 kinderen) die erin wonen. Het is specifiek voor deze doelgroep dat er nu een oproep gedaan wordt naar huiseigenaars.

“Het Sociaal Verhuurkantoor kende in de voorbije jaren een gestage groei, maar tegelijk is het ontzettend moeilijk geweest in onze gemeente om woningen met 3 slaapkamers of meer in te huren”, zegt het gemeentebestuur. “Hierdoor is er reeds lange tijd een tekort ontstaan aan dit type woningen.”