Sluis trekt mokkend half miljoen uit voor kades Breskens: ‘Hebben een kat in de zak gekocht’

Blankenberge/Nieuwpoort Gruwelijk mishandel­de hond aan beterhand, asiel roept op om haatreac­ties te stoppen: “Aandacht moet naar gezondheid van Diesel gaan”

Het gaat opnieuw wat beter met Diesel, de buldog die afgelopen weekend bewusteloos werd aangetroffen door de politie in Blankenberge. De viervoeter werd zwaar mishandeld en het is een wonder dat de hond nog leeft. Ondertussen roept asiel MLM-bullies, waar Diesel binnenkort terechtkomt, op om geen haatreacties meer te verspreiden richting de eigenaar. “We begrijpen de woede, maar het hondje heeft daar geen baat bij”, zegt Roland Goethals (57).

10 februari