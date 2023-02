Skiër (26) uit Knokke-Heist overleden na val met hoge snelheid op zwarte piste

Knokke-HeistEen val met hoge snelheid op een zwarte piste in Oostenrijk is een 26-jarige Belg fataal geworden. Dat melden lokale media. Aan de redactie van HLN is bevestigd dat het slachtoffer afkomstig is uit Knokke-Heist. Het verdriet om de jongeman, een bekend figuur in de kustgemeente, is groot. Het drama gebeurde in Rohrberg, in het skigebied Zillertal Arena.