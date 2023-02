Shopping Shuttles in Knokke-Heist vervoerden vorig jaar ruim 100.000 bezoekers, nu kan je ze ook gebruiken als billboard

Een enorm bereik, dus biedt dat ook commerciële kansen. “De naam van je bedrijf of merk zien verschijnen op de e-shuttlebus is promotioneel een kanjer van een investering. Eigenlijk spring je nergens beter in het oog dan via reclame op zo’n busje dat op de drukste momenten altijd in beweging is. In één oogopslag zie je de boodschap die erop staat”, zegt Annick Reynders van Sponsor Butler. “Eigenlijk spring je nergens beter in het oog dan via reclame op zo’n busje dat op de drukste momenten altijd in beweging is.”