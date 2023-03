Scholenkwestie in Knokke-Heist nadert einde, hoewel... “Wij aanvaarden deze extreem vijandige overname niet”

Het einde van de discussie over de scholen in Knokke-Heist lijkt in zicht: de gemeentelijke basisscholen Het Anker en De Pluim worden wel degelijk overgedragen aan het gemeenschapsonderwijs. Wat is de timing? En is zaak nu definitief beklonken? Als het van de ouderraad afhangt, alvast niet. “Het schepencollege plooit voor vastgoed en zet zijn leerlingen en personeelsleden in de kou.”