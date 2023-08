Scholendossier in Knokke-Heist wordt opnieuw gestemd tijdens extra gemeenteraad

MIJN STAD. Rudy Broos (57) van Versmarkt Fruitpa­leis: “Na een drukke werkdag ontvoert Corinne mij soms naar Zeebos. Romantiek ten top!”

Herman Broos en zijn echtgenote Rogette legden de fundering van wat sinds 1989 Versmarkt Fruitpaleis geworden is. Sinds 1987 startte zoon Rudy mee in de winkel en later bouwde hij de zaak uit met zijn partner Corinne. Ondertussen runnen ze de bekende zaak langs de Verweehelling samen met hun zoon Felix en schoondochter Lara. We zochten Rudy op voor een openhartige babbel over zijn thuisbasis Blankenberge.