Schelpen tellen op het Zeeuwse strand: ‘Briljant. Dat een weekdiertje zoiets moois kan maken’

Knok­ke-Heist gaat komende paasvakan­tie extra controle­ren op netheid en naleven bouwstop

De gemeente Knokke-Heist gaat tijdens de komende paasvakantie extra controleacties uitvoeren in het kader van netheid - denk aan afval en hondenpoep, verbod op privatieve innames in kader van bouwwerken en bouwstop in het weekend, maar ook op naleving van de Algemene Politieverordening in zijn totaliteit.