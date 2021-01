Schaap verliest beide oren na aanval van loslopende hond in Zwin, Agentschap Natuur en Bos is duidelijk: “Honden horen aan de leiband”

Knokke-Heist Broers strikken meer museumbe­zoe­kers dan voor coronacri­sis: “We zijn Kamal Kharmach eeuwig dankbaar”

4 januari Straffe toer in crisistijden: het For Freedom Museum in Knokke-Heist heeft 2020 afgesloten met de béste maand december sinds de oprichting. Veel is te danken aan de passage van Kamal Kharmach, die met zijn Eén-programma ‘Andermans Zaken’ het levenswerk van Danny en Freddy Jones nieuw leven inblies. “Vroeger zagen we 20 bezoekers per dag, nu is dat gestegen tot wel 160", glundert Danny. Zelfs de traditionele ‘winterslaap’ van het museum wordt nu uitgesteld.