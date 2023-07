Salima Thakker bouwt haar ‘House of Colours’ in Knokke om tot ‘House of Collabs’ 

Regie der Gebouwen onderzoekt mogelijk­heid om huidige CIB-site in Brugge toe te wijzen aan de federale politie

In februari 2022 werd bekend dat het terugkeercentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers ‘De Refuge’ in Brugge verhuist naar een terrein nabij de E40-afrit in Jabbeke. Zo verdwijnt het CIB na 25 jaar uit de voormalige vrouwengevangenis langs de N31. De Regie der Gebouwen onderzoekt of het gebouw kan worden toegewezen aan de federale politie na de verhuis naar Jabbeke. Dit blijkt uit een schriftelijke vraag van Kamerlid Jasper Pillen (Open VLD) aan staatssecretaris voor Regie der Gebouwen Mathieu Michel (MR) .