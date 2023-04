Rondé komt naar Weitjerock in IJzendijke, en wie wil kan op het festival blijven slapen

Koning Filip leerde er surfen, maar hij is lang niet de enige: Knokse watersport­clubs verwelko­men 10.000ste lid

Het startte in 1988 bescheiden, met 160 leden, voor Surfers Paradise. De watersportclub op het strand van Knokke-Heist verwierf evenwel snel bekendheid en het ledenaantal groeide snel door. Zéker toen in 2012 Lakeside Paradise, de tweede watersportclub van Frank Vanleenhove en Natalie Camerlynck, werd opgericht. Dit weekend werd een nieuwe mijlpaal behaald: de 16-jarige Elias is het 10.000ste lid. “Een aantal om even bij stil te staan”, zegt Vanleenhove trots.