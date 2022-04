Roemeens koppel riskeert 30 maanden cel voor hele reeks gsm-diefstallen

De politie Damme/Knokke-Heist startte een onderzoek op toen ze op 24 juli vorig jaar in hun zone geconfronteerd werden met enkele diefstallen, waarbij vooral gsm’s gestolen werden in handelszaken. De daders pasten ook enkele keren de wisseltruc toe. Met de hulp van enkele getuigen kregen de speurders al snel éénzelfde dievegge in het vizier. De vrouw kon ook gelinkt worden aan gelijkaardige feiten in Brugge, Oostkamp en Aalter. Via ANPR-camera’s werd ontdekt dat ze zich verplaatste in een wagen met Poolse nummerplaat.

De wagen in kwestie stond op 27 juli dubbel geparkeerd in de Van Iseghemlaan in Oostende. In het voertuig zat enkel Zabar B. De Roemeen beweerde aanvankelijk dat hij in de periode van de diefstallen in Nederland verbleef. Door een parkeerboete in Sint-Joost-ten-Node werd echter duidelijk dat hij wel degelijk de bestuurder was van de auto met Poolse nummerplaat. Volgens het parket voerde hij z’n echtgenote Polonia B. rond, die de diefstallen zelf pleegde. Beiden stonden ook samen op de camerabeelden in Sint-Joost-ten-Node. De verdediging hield vol dat Polonia B. helemaal niet bij de feiten betrokken was. Ook voor Zabar B. vroeg meester Carlo Tiribelli de vrijspraak. Hij pleitte onder meer dat de buit nooit werd teruggevonden. Vonnis op 12 mei.