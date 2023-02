Rode Kruis Knokke-Heist zoekt vrijwilligers: “Steeds meer jonge mensen verlaten onze gemeente”

Brugge Drama vermeden: topgevel van duizenden kilo’s belandt ‘s nachts op straat

In de Philipstockstraat in het hartje van Brugge kwam zaterdagnacht een topgevel van een gebouw uit 1735 naar beneden. De brokstukken lagen over de hele straat verspreid. Als bij wonder vielen er geen gewonden, daar had het nachtelijke uur allicht veel mee te maken.