Rode Kruis Knokke-Heist organiseert gratis cursus EHBO

"Slachtof­fer had zelfs brandwon­den op z'n rug": openstaan­de drugs­schuld leidt tot brutale gijzeling en afranse­ling

“Dit gebeurt er met mensen die weglopen, vriend.” Filmpjes op hun gsm’s bewezen vorige zomer hoe zes jongemannen en één vrouw op brutale wijze een twintiger ontvoerden in Brugge en uiteindelijk urenlang vasthielden op een appartement in Izegem. Al die tijd moest het slachtoffer een afranseling ondergaan. En dat allemaal omdat hij nog een drugsschuld had. “Ongelooflijk waar jonge mensen toe in staat zijn”, stelde de procureur, die celstraffen tot 5 jaar vorderde.