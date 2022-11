RESTOTIP. Brasserie Rubens, nieuw in Gault&Millau: “Gasten staan met plezier in dikke rijen te wachten”

Brugge/Antwerpen Nu ook vriendin van drugsbaron Flor Bressers in gevangenis: 29-jarige Nederland­se verdacht van lidmaat­schap

De vriendin van drugsbaron Flor Bressers zit nu ook in een Belgische gevangenis. De 29-jarige Nederlandse werd vanuit haar thuisland overgeleverd. Dinsdagmorgen verscheen ze een eerste keer voor de raadkamer in Brugge. En daarvoor stond een al bijna even grote politiemacht als voor haar man enkele weken geleden klaar.

15 november