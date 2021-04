REPORTAGE. Wij schoven mee aan tafel met de Vlamingen in Sluis: “Dit doet zoveel deugd. Geef mij maar meteen een grote pint”

Brugge Ondanks extra signalisa­tie en vier rode lichten: alweer botsing tussen trein en vrachtwa­gen aan beruchte overweg

23 april Aan een spooroverweg in de Margareta van Oostenrijkstraat in Zeebrugge is het vrijdagochtend opnieuw tot een zware aanrijding gekomen tussen een goederentrein en vrachtwagen. De chauffeur kwam als bij wonder met de schrik vrij, maar de materiële schade is wederom groot. “We hebben er nochtans alles aan gedaan om de overweg veilig te maken”, zegt Thomas Baeken van spoornetbeheerder Infrabel.