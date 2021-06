REPORTAGE. Onze man schuift mee aan tafel met de eerste bezoekers in het Grand Casino Knokke: “We hebben ontbeten in de auto voor de deur. Zó graag wilden we hier zijn”

Knokke-Heist INTERVIEW. Burgemees­ter Piet De Groote schaft mondmasker­plicht in Knok­ke-Heist af en vraagt uitzonde­ring voor cafés tijdens EK voetbal: “We moeten bevolking vrijheid durven geven”

30 mei Vanaf dinsdag is het niet langer verplicht een mondmasker te dragen op het openbaar domein in Knokke-Heist. Dat zegt burgemeester Piet De Groote (GBL) in een gesprek met deze krant. “Er komen enorme versoepelingen aan. Mensen zullen elkaar weer mogen knuffelen. Waarom zouden we de mensen dan blijven beperken in hun vrijheid met het mondmasker?”, stelt De Groote, die meteen ook oproept om de volledige horeca vervroegd te openen én een uitzondering vraagt voor de cafés tijdens het EK voetbal. “Anders krijgen we problemen."