REPORTAGE. Kusthoreca is klaar voor paasvakantie, maar boekingen blijven uit en daar speelt het weer een grote rol in: “Ook de tijden van ‘staycation’ lijken voorbij”

Knokke-Heist Ilse (30) en Steven (33) openen hippe ‘wereldbar’ in Knok­ke-Heist, waar leegstand blijft dalen: “Het is nu eenmaal een aantrekke­lij­ke gemeente”

Knokke-Heist is een hip adresje rijker: Ilse Danneels (30) en Steven Byl (33) maken met ‘Rove’ hun droom waar. De menukaart is geïnspireerd op de vele reizen die het koppel maakte. “De wereldse smaken komen zowel in de gerechten als dranken terug”, zegt Steven. De economie in de kustgemeente blijft zo bloeien. De leegstandcijfers dalen steeds verder en in één bekende straat is zelfs geen handelspand meer vrij.

29 maart