REPORTAGE. Een vijfsterrenevent zonder publiek? Daarvoor moet je in Knokke zijn: “Een verlies van 300.000 euro, maar we doen dit uit liefde voor de sport”

Blankenberge Zeelijner stopt nu ook aan Grote Edestraat in Blankenber­ge: “Een troef voor de woonwijk daar”

1 juli De eerste kusttrams of Zeelijners stoppen voortaan aan halte Maritieme Zone in Blankenberge. De nieuwe halte, aan de Grote Edestraat, in de heroriëntatie van meerdere tramhaltes in Blankenberge de komende jaren.