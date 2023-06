Reddingsdienst Knokke-Heist neemt nieuwe jetski in gebruik: “Bij hoge golfslag veel wendbaarder dan onze traditionele interventieboten”

Plannen voor hoger waterpeil en meer waterop­slag in de Uitkerkse Polder

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) heeft plannen om in delen van de Uitkerkse Polder een nieuw waterpeil in te stellen dat gericht is op natuurherstel en -behoud. Bovendien is het de bedoeling om er een extra waterbuffer aan te leggen. De stad Blankenberge houdt tot 30 juni een openbaar onderzoek over het landinrichtingsplan en op 8 juni zijn alle geïnteresseerden welkom op een infomarkt.