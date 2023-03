Proef gratis kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen is een succes: verdubbeling aantal kinderen

Hinder door asfaltwer­ken in de Albert Ruzettel­aan

Een aannemer legt van dinsdag 28 tot en met vrijdag 31 maart asfalt in de Albert Ruzettelaan, in het stuk tussen de Astridlaan en de Koning Albert I-laan. De rijweg is er afgesloten. Het verkeer volgt een omleiding via de Verweehelling en de Zeedijk.