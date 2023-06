Prestigieus padelevenement keert terug naar Knokke-Heist

IN BEELD. Honderden fans vergapen zich aan peperdure bolides van Gumball 3000 in Brugge

De Gumball 3000, een rit van peperdure bolides tussen Edinburgh en Montenegro, is maandag rond 14 uur aangekomen in Brugge. Mensen staan al uren in de blakende zon te genieten van ronkende motoren.