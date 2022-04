Politiezone Damme/Knokke-Heist investeert in mobiele defibrillatoren

Samenwerking met hulpdiensten

Een AED is eenvoudig in gebruik, maar het is aangeraden een basisopleiding ‘EHBO en reanimatie’ te volgen. Zo voelt de hulpverlener of omstaander zich op zijn gemak bij het uitvoeren van de handelingen. In totaal volgde 70 procent van de medewerkers een training via het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV). “De opleiding was ook heel waardevol omdat we meer inzicht kregen in hoe we het best kunnen handelen tijdens overdrachtsmomenten met andere hulpdiensten. Zo kunnen we de samenwerking verbeteren”, zegt de interne preventieadviseur. “Elk jaar voorzien we een opfriscursus om de kennis up-to-date te houden.”