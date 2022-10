Politieman Hans (56) schrijft tweede misdaadroman: “Het succes van eerste boek werkte motiverend”

Zijn eerste boek ‘Steek angst in je vijand’ werd precies een jaar geleden op warm applaus onthaald bij de lezers. Hans J. Russelle wordt zo stilaan een begrip in het auteurswereldje, met lezers aan beide kanten van de landsgrenzen. Want zo’n tien jaar geleden verhuisde Hans met zijn vrouw richting Aardenburg, net over de grens. Amper een jaar later staat hij voor een nieuwe boekenvoorstelling. “Het succes van het eerste boek heeft me gemotiveerd om opnieuw in mijn pen te kruipen”, glimlacht Hans. Het resultaat is ‘De koffer vol kleuren’, een misdaadthriller vol spanning, humor en romantiek dat zich afspeelt in onze contreien. Opnieuw volgt de lezer de hoofdpersonages Jack en Rachel, wiens levens op bepaalde vlakken gelijklopen met die van de auteur en zijn vrouw.