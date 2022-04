Politie zet 35 bestuurders aan de kant tijdens snelheidscontrole

VOETBAL EERSTE NATIONALE Lambo stuwt Knokke met hattrick in derby tegen Winkel naar leiders­plaats

Royal Knokke Football Club is de nieuwe leider in eerste nationale. Het team van Yves Van Borm boekte zaterdagavond een klinkende 4-2-zege in de uiterst aangename derby tegen Sint-Eloois Winkel. Junior Zakari Lambo was de absolute uitblinker met drie doelpunten.

24 april