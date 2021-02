Politie wil ‘patsers’ aanpakken die Knokke onveilig maken met zware bolides: “Hun wagen showen mag, maar niet als dat gevaarlijk wordt”

Een knallende uitlaat, ronkende motor en met hoge snelheid door woonwijken of winkelstraten rijden: in Knokke-Heist zien ze het fenomeen de voorbije weken en maanden steeds vaker opduiken. De ‘patsers’ - zo worden ze door de lokale inwoners genoemd - zijn dan ook een bron van ergernis. Zeker omdat ze in filmpjes op sociale media vaak opscheppen met hun rijgedrag. De voorbije dagen ging nog een filmpje viraal waarin een bestuurder met knallende uitlaat door het centrum rijdt.

Quote Zelfs al trekken die bestuur­ders maar korte tijd op naar een hoge snelheid, dan nog is dat gevaarlijk en verboden. Er moet net op dat moment maar eens iemand de straat oversteken Steve Desmet, politiekorpschef

Bij de politie volgen ze de situatie op de voet. “In de eerste plaats zijn we bezig met de problematiek in kaart te brengen”, zegt korpschef Steve Desmet. Met een zware bolide door Knokke rijden, wordt strafbaar als dat gepaard gaat met onaangepast rijgedrag of nachtlawaai. “Zelfs al trekken die bestuurders maar korte tijd op naar een hoge snelheid, dan nog is dat gevaarlijk en verboden”, is de korpschef duidelijk. “Er moet net op dat moment maar eens iemand de straat oversteken. Ook als de chauffeur de controle over het stuur verliest, zijn de gevolgen bij hoge snelheid zwaarder.”

Wettelijk kader

Bij de politiezone tonen ze dan ook begrip voor de ergernis van de lokale inwoners. “Het gaat om mensen die naar hier komen om hun wagen te ‘showen’ en die willen gezien worden. Als dat met gevaarlijk rijgedrag samengaat, kunnen we dat niet tolereren”, klinkt het bij de politie.

Dergelijk ‘patsergedrag’ constateren, is evenwel niet eenvoudig. Daarom werkt de politiezone nu aan een nieuw project om het probleem preventief aan te pakken. Het is de bedoeling dat de politie aanwezig is in het straatbeeld op momenten dat ze dergelijke wagens verwacht. De precieze aanpak wordt momenteel nog gefinaliseerd. Er is ook overleg met de federale overheid om te bekijken wat er wettelijk mogelijk is. Dat moet er vooral toe bijdragen dat er efficiënter kan gesanctioneerd worden.

De 'patsers' tonen hun rijgedrag vaak ook op filmpjes op sociale media.