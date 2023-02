Politie waarschuwt voor neppe bekeuringen in Zeeuws-Vlaanderen

Woon je in Zeeuws-Vlaanderen en krijg je een boete op de mat? Let dan goed op, hij kan misschien nep zijn. En dan zou je hem dus voor één keer niet hoeven te betalen.

Waaraan je kunt herkennen dat de brief nep is, is niet precies duidelijk. Maandagmorgen deelde een Belgische een vraag of de boete die zij had ontvangen wel echt was. Het bleek om een neppe boete te gaan.

Nederland int boetes in België en andersom. Dit gaat in samenwerking met de bevoegde autoriteiten van het land. Daarom is het nu extra goed opletten in de grensgebieden. De politie waarschuwt voor inwoners van Zeeuws-Vlaanderen en België.

Twijfelt u over een boete? Bel dan - voor het betalen! - naar het CJIB. Zij kunnen u vertellen of de boete echt is, of nep.

Dat uw gegevens juist geschreven zijn en het adres klopt, is geen garantie van echtheid. Bij twijfel altijd het CJIB bellen.

Volledig scherm De nepbrief, gedeeld door politieteam Zeeuws-Vlaanderen © Politie Zeeuws-Vlaanderen