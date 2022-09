Politie gaat actief op zoek naar vuile wegen door landbouwactiviteiten

Blankenberge Nieuwe cultuursei­zoen Blankenber­ge wordt feestelijk ingezet met het swingende ‘Big Bent in Concert’

Er is geen betere manier om het nieuwe cultuurseizoen in Blankenberge feestelijk in te zetten dan met het swingende ‘Big Bent in Concert’ op zaterdag 10 september in de Saveryszaal van het Casino. Dit keer neemt popicoon Bent Van Looy zijn eigen nummers én die van zijn muzikale helden onder handen.

5 september