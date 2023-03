Politie en parket verspreiden 29 jaar na verdwijning van Lucienne in Knokke nieuw opsporingsbericht

Al ruim 300 gele dozen verdeeld bij senioren in Damme

Sinds de lancering van de Gele doos zijn er in Damme al meer dan 300 stuk verdeeld. De Gele doos is een hulpmiddel voor zorgverleners. Bij interventies vinden ze heel snel de nuttige informatie om de senior of persoon met een hulpnood te helpen. Soms is die informatie zelfs levensreddend. De dozen die in de koelkast worden bewaard, worden gratis verdeeld bij de Damse apotheken en via het Sociaal Huis.