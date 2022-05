Politie Damme/Knokke-Heist geeft verouderd computermateriaal nieuw leven

Knokke-Heist/De Haan/Oostende Bende krijgt tot zeven jaar cel voor vier gewapende overvallen op juweliers

Een 31-jarige Litouwer is bij verstek veroordeeld tot zeven jaar effectieve gevangenisstraf voor zijn aandeel in een reeks gewapende overvallen. Vier landgenoten van hem kregen zes jaar effectief. Vier juweliers werden in 2015 het slachtoffer van de bende.

10 mei