Personenauto over de kop op N61; inzittenden gevlucht

Dierenacti­vis­ten willen dat laatste dolfinari­um van België sluit: “Natuurlijk hebben de verzorgers het beste met ze voor, maar de dieren lijden stress en vervelen zich”

Met een mars van de Brugse Burg tot aan het Boudewijn Seapark hebben actievoerders van dierenrechtenorganisatie Bite Back om de sluiting van het dolfinarium gevraagd. Alwéér, want ze herhalen hun actie minstens elk jaar. En hoewel ook Vlaanderen al een uitdoofscenario voorstelde, is er nog weinig veranderd. Of zit een sluiting er toch aan te komen?