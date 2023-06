“Paul Gheysens wil de Knokse polders verkrachten”: West-Vlaamse zakenman praat voor het eerst over de ‘golfoorlog’ in Knokke-Heist

Coöpera­tief wonen iets voor jou? Knok­ke-Heist organi­seert infoavond over nieuwe woonvorm

Op woensdag 28 juni om 18 uur organiseert het gemeentebestuur in Ravelingen een infoavond over een nieuwe woonvorm in Knokke-Heist: het coöperatief wonen. Volgens het gemeentebestuur is er zeker interesse voor deze vorm van wonen.