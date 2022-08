Paul Gheysens krijgt géén vergunning van Demir voor tweede golfterrein met hotel in Knokke-Heist: “Het project neemt polderlandschap in”

Knokke-HeistEr komt voorlopig geen tweede golfterrein met hotel in Knokke-Heist. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft de omgevingsvergunning voor het project met 18, plus 9 holes op een terrein van 120 hectare geweigerd. Het project van vastgoedbaron Paul Gheysens moet zo terug naar af. Ook vastgoedmagnaat Peter Taffeiren deed zijn duit in het zakje om de plannen van Gheysens te dwarsbomen.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir trekt dus een streep door de golfdroom van Paul Gheysens en de nv Leisure Property Invest in Knokke-Heist. In haar oordeel stelt Demir dat de geplande ophogingen en wijzigingen van het polderlandschap en het afwateringssysteem een te grote verstoring met zich meebrengen. “Het golfproject integreert zich niet in het polderlandschap, maar neemt het in”, motiveert ze.

Het gaat om het gebied van 210 hectare dat loopt van de Westkapellestraat tot de Natiënlaan. Het golfterrein moest bestaan uit 18 holes voor internationale wedstrijden en een executive parcours van negen holes. Op het domein zouden daarnaast een groot hotel met 150 kamers en 200 luxesuites, een congrescentrum van 6.000 vierkante meter, 90 flats voor werknemers en 1.350 parkeerplaatsen komen. De totale investering schatte Gheysens, die ook voorzitter is van voetbalclub Antwerp FC, op 200 tot 400 miljoen euro.

Quote Dit gaat voor mij niet over een hanenge­vecht tussen twee vastgoed­mag­na­ten die denken het onder elkaar uit te kunnen vechten. Dat laat ik graag aan mij voorbij­gaan Zuhal Demir

“Bij een eerder afgeleverde omgevingsvergunning werd het nabijgelegen ziekenhuis verplicht op palen te bouwen in functie van het bewaren van het open zicht en polderlandschap”, zegt Demir. “De nabije golfontwikkeling ligt in het gebied ‘Zwinpolders tussen Knokke-Heist en Damme’, gekenmerkt door het typische open en vlak polderlandschap, vrijwel onbebouwd, en dooraderd met waterlopen en grachten. Ook in het kader van de waterhuishouding is dit geen onbelangrijk gebied.”

Burenstrijd

Maar er is meer aan de hand: het gaat hier ook om een bitse burenstrijd. Buurman Peter Taffeiren, voormalig CEO van POC Real Estate, heeft een luxueuze stoeterij aan de rand van het nieuwe golfdomein. Taffeiren diende, net als vier anderen, een bezwaar in tijdens het openbaar onderzoek. Hij is ervoor beducht dat het Knokse polderlandschap verloren zal gaan. “Eigenlijk wordt dit één van de grootste vastgoedprojecten in Vlaanderen", is zijn mening. Niettemin gaven zowat alle overheidsinstanties positieve adviezen voor het project. Demir veegt ze eigenhandig van tafel. “Dit gaat voor mij niet over een hanengevecht tussen twee vastgoedmagnaten die denken het onder elkaar uit te kunnen vechten. Dat laat ik graag aan mij voorbijgaan. De polders zijn er voor iedereen. Voor mij gaat dit over het algemeen belang en het vrijwaren van de typische kenmerken van het open en vlakke polderlandschap in West-Vlaanderen”, aldus Demir.

Volledig scherm Peter Taffeiren © ID

Te veel twijfels

“De bal ligt vandaag buiten de baan in het zand, zonder bunker shot is dit dossier niet recht te trekken”, meent de minister. “Bovendien uitten de administraties ook bedenkingen. De aanvraag kreeg veelal het gunstige voordeel van de twijfel, maar als je alle voordelen van de twijfel optelt in dit dossier, moet je eigenlijk vaststellen: dit voldoet niet.”

Gheysens kan tegen de weigering naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen trekken.

LEES OOK

Herbekijk ook: Paul Gheysens verkocht in maart Poolse wolkenkrabber aan Google voor meer dan half miljard euro

Volledig scherm Hier zou het nieuwe golfterrein aangelegd worden © Benny Proot

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.