Paul De Grande stelt nog tot eind deze week tentoon in hotel La Réserve: “De mensen kunnen verschillende items op de kop tikken”

Knokke-HeistNog tot 21 augustus ontdek je in hotel La Réserve in Knokke-Heist de kunstcollectie van Paul De Grande. “De verkochte stukken worden door ons, binnen België, gratis aan huis geleverd”, zegt de bekende antiquair.

De antiquair stelt er niet voor het eerst een deel van zijn collectie tentoon. “Het is intussen voor de vierde keer dat we een deel van de collectie tentoonstellen en verkopen in La Réserve, jammer genoeg wel met onderbreking door corona de laatste jaren”, zegt Paul De Grande. “Ik vind het wel belangrijk om te tonen dat ik nog wel degelijk actief was. Na de door de media van nabij gevolgde verkoop van mijn collectie in het Kasteel van Snellegem waar ik 49 jaar heb gewoond, denken nogal wat mensen dat ik met pensioen ben maar niets is minder waar. Ik ben nog maar 73 hé, nog veel te jong dus (lacht). ”

Expositieruimte

De Grande benadrukt dat het in La Réserve voornamelijk om stukken gaat die niet tijdens de veiling in zijn kasteel werden aangeboden. “De mensen kunnen hier dus nog nieuwe items op de kop tikken; bovendien in een aangenaam kader, en in samenwerking met het hotel bieden we iedereen een drankje aan”, gaat De Grande verder. “En de toegang is gratis!”

Bij verkoop van enkele stukken wordt de expositie in de feestzaal van het hotel bovendien terug aangevuld met nieuwe stukken zodat er steeds een ruime keuze blijft. “En de verkochte stukken worden door ons, binnen België, gratis aan huis geleverd”, benadrukt de antiquair nog.

“Nu het Kasteel van Snellegem, dat jarenlang dienstdeed als zowel woning en expositieruimte, verkocht is, ben ik eigenlijk wel op zoek naar een nieuwe locatie. Het moet zo groot niet meer zijn en ik hoef er niet te wonen, want we kochten al een nieuwe woning, maar ik zou dus graag een nieuw aantrekkelijk pand vinden om mijn stukken te presenteren. Hopelijk kan ik daar spoedig nieuws over geven” aldus De Grande.

Je kan elke dag van 15 tot 20 uur in La Réserve terecht.

