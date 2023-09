Pas op voor slik op het strand: ‘Het zuigt je benen zó vast dat je ze er niet meer uit krijgt’

De paniek slaat vaak snel toe bij mensen die weggezakt zijn in het zand, weet Alex Spanhaak, groepscoördinator van de brandweerpost in Breskens. Zijn team was aanwezig bij de redding in Hoofdplaat. ,,Het voelt heel angstig als je niet loskomt. Zéker als het vloed wordt. De brandweermannen van de post in Breskens moeten met enige regelmaat in actie komen om mensen te redden die zijn weggezakt in het slik. Dit jaar gebeurde het al twee keer in Breskens, en twee keer in Nieuwvliet, met paarden.” Op het strand van Wemeldinge zat het paard van Marjan Wouters begin dit jaar tot de buik vast in het zand, en eind vorig jaar was het raak in Kruiningen.