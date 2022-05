Pannenstraat onderbroken door werken aan nutsleidingen

Damme/Knokke-Heist Politie zet 35 bestuur­ders aan de kant tijdens snelheids­con­tro­le

De lokale politie Damme/Knokke-Heist controleerde tijdens verschillende verkeersacties de snelheid van 803 wagens. In totaal reden 149 bestuurders te snel. Een hardrijder haalde in de bebouwde kom een snelheid van 81 kilometer per uur op een locatie waar slechts 50 is toegelaten.

27 april