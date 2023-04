Oxfam Knokke-Heist verhuist naar Kerkstraat en Gemeenteplein

“Men vindt het blijkbaar interes­sant om altijd Knok­ke-Heist te viseren”: burgemees­ter reageert op nieuwe audit naar bestuur kustgemeen­te

Burgemeester Piet De Groote (GBL) behoudt het vertrouwen in eerste schepen Kris Demeyere. Dat zegt De Groote in een reactie op het nieuws dat er een nieuwe forensische audit loopt naar het gemeentebestuur van Knokke-Heist. Het onderzoek zou zich vooral toespitsen op Demeyere. “Ik ben zeker dat er uit bepaalde hoeken een beschadigingsoperatie bezig is", aldus de burgemeester. Wat is daar precies aan de hand?