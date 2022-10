Overzichtstentoonstelling van Koen Vanmechelen komt naar Knokke-Heist

Koen Vanmechelen is vooral bekend van zijn Cosmopolitan Chicken Project, waarbij hij nationale kippenrassen kruist tot kosmopolitische kippen. Daarnaast is hij ook de oprichter van LABIOMISTA in Genk. Hij stelde al tentoon in The National Gallery in Londen en op de Biënnale van Venetië. Centraal in zijn werk staat telkens de relatie tussen mens en dier, en de liefde voor het leven. Met zijn overzichtstentoonstelling is dat niet anders. Aan de hand van tekeningen, schilderijen, sculpturen, installaties en video’s neemt Vanmechelen bezoekers mee in zijn universum.