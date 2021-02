Overgoot veertiger z’n ex met zuur of urine aan de school van hun zoontje? Man aangehouden voor poging tot moord

Knokke-HeistEen 45-jarige man is door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden voor poging tot moord op zijn ex-partner. Aan de school van hun zoontje in Knokke-Heist zou K.R. de inhoud van een flesje in haar gezicht gegooid hebben. Eerst beweerde hij dat het om zuur ging, maar nadien kwam hij daar op terug. “Het ging om urine", verklaarde de man.

K.R. en het 43-jarige slachtoffer vormden in het verleden een koppel. Ze woonden samen in Blankenberge en kregen ook een zoontje. Nadat hun relatie op de klippen liep, werd een schikking getroffen met betrekking tot het kind. K.R. zou het jongetje naar eigen zeggen één weekends op twee bij hem krijgen, maar volgens de man hield z’n ex zich daar allesbehalve aan. Afgelopen weekend zou ze hun zoontje opnieuw niet zijn komen afzetten, waarop de stoppen bij hem doorsloegen.

In de wagen

De man - die na de breuk in het Brusselse ging wonen - trok donderdagmorgen naar de school van zijn kind in Knokke-Heist. Toen zijn ex de jongen kwam afzetten, stapte hij op haar af om verhaal te halen. Het kwam tot een discussie die helemaal uit de hand liep. K.R. ging plots naar zijn wagen en nam een flesje dat aan de binnenzijde lag. Hij stapte op zijn ex-partner af en gooide de inhoud ervan in haar gezicht. Volgens het Brugse parket raakte de vrouw slechts lichtgewond. Over de precieze aard van haar verwondingen bestaat evenwel geen duidelijkheid.

Quote Mijn cliënt ontkent dat het om een bijtende substantie ging. Hij beweert dat er enkel urine in het flesje zat Gregory Everaert, advocaat verdachte

Haar belager kon in de loop van de dag worden opgepakt. In zijn eerste verhoor verklaarde K.R. dat in het flesje een zuur zat. Later kwam hij daarop terug. “Mijn cliënt ontkent dat het om een bijtende substantie ging", zegt zijn advocaat Gregory Everaert. “Hij beweert dat er enkel urine in het flesje zat.”

Hoe de vrouw dan precies gewond zou geraakt zijn, is niet duidelijk. De politie kon het flesje in kwestie in de buurt terugvinden. De inhoud ervan wordt onderzocht, al spreekt het Brugse parket zelf wel van “een bijtende stof”. In afwachting van dat verdere onderzoek werd K.R. vrijdagvoormiddag alvast aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter op verdenking van poging tot moord. Hij verschijnt dinsdag een eerste keer voor de raadkamer. Die zal beslissen of de man nog een maand langer in de cel moet blijven.