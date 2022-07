Over weinig schaamte gesproken: jongeman (21) doet plasje tegen politiecombi in Knokke-Heist

De opvallende beelden dateren van vorige week. In de nacht van 9 juli is te zien hoe een jongeman in de uitgaansbuurt van Knokke-Heist staat te urineren tegen de achterkant van een politiecombi. Hij is schijnbaar ontspannen, maar slaat toch op de vlucht wanneer hij twee agenten ziet aankomen. Hij slaat op de vlucht, waarop de politie de achtervolging inzet. Korte tijd later kunnen ze hem klissen. Het gaat om een 21-jarige jongeman uit Knokke-Heist die zichtbaar dronken was. Hij werd meegenomen naar het commissariaat ter ontnuchtering. Er werd proces-verbaal opgesteld voor smaad en openbare dronkenschap. Hij mag zich dus wellicht nog een aan stevige boete verwachten.