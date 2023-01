‘Opvang van ouderen met psychiatrische klachten in Zeeuws-Vlaamse verpleeghuizen gaat helemaal niet’

BLANKENBERGE Grootse plannen voor hotel Petit Rouge: “Maar het is zéker onze bedoeling om het historisch erfgoed te bewaren”

Het indrukwekkende pand met de gele gevel en opschrift ‘Petit Rouge’ was één van de eerste gebouwen op de dijk van Blankenberge. Lang was het een succesvol hotel en later vakantiecentrum met bijna 80 kamers, tot het begin 2020 de deuren sloot. Nu slaan twee West-Vlaamse ontwikkelaars de handen in elkaar om de historische site een nieuwe toekomst te geven. Het zoveelste woonproject wordt het in elk geval niet.

6:00