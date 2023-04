Opvallende diefstal in Knokke-Heist: kraan van 25.000 euro gestolen

Overlast in Brugse uitgaans­buurt neemt flinke duik, maar toeval is dat niet

De overlast in de Brugse uitgaansbuurt heeft de laatste weken een fikse duik genomen. Het aantal politietussenkomsten is gehalveerd en de patrouilles kunnen letterlijk vroeger richting politiehuis. “En dat zónder dat er minder sfeer of ambiance is onder de jeugd”, zegt korpschef Dirk van Nuffel. Want wat blijkt? De sluiting van twee cafés doet al wonderen.