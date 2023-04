"Opgepakt toen hij zijn huwelijksdatum wilde aanvragen”: inbreker slaat bijna 200 keer toe aan de kust

Ooit gaf niemand een stuiver voor De Kromme Watergang: ‘Welke gek start een zaak in Slijkplaat?’

Een restaurant in Slijkplaat, of all places? Dertig jaar geleden gaf geen bank er een stuiver voor. En inderdaad, Edwin en Blanche Vinke hadden in de jaren die volgden genoeg tegenspoed. Desondanks groeide De Kromme Watergang uit tot een van de beste restaurants van Nederland. Nu zoon Tom toetreedt tot het management, lijkt de toekomst van de jubilaris verzekerd.