Op drift geslagen zodiac aangetroffen voor Belgische kust: "Transmigranten waren al gered”

Knokke-Heist Tien jaar geleden leverden Stefan (58) en Lut (59) hun Michelin­ster vrijwillig in, nu sluiten ze ook de deuren van hun Bistro­theek: “Geen minuut met tegenzin gewerkt”

Voormalige sterrenchef Stefan Billiau (58) en zijn vrouw Lut Maenhout (59) sluiten eind deze week de deuren van Bistrotheek Billiau in de Dumortierlaan in Knokke-Heist. Tot 2013 baatten ze sterrenzaak De Oosthoek uit, waarna rugproblemen de gastvrouw bijna noodgedwongen deden stoppen. Uiteindelijk startten ze met een nieuwe, kleinschaligere zaak waar een Michelinster geen ambitie meer was. “De tranen bij de vaste klanten bewijzen dat we doorheen de jaren iets neergezet hebben”, zegt Lut, die alle vertrouwen heeft in de nieuwe uitbaters Pascal Jekel en Phusita Boonson.

21 september