Op bezoek bij de laatste gocartbouwer van het land (en de wereld): “Ik zou mijn stoeltjes en stuurtjes kunnen laten maken in China, maar dat wil ik niet. Alles is ‘made in Belgium’”

Tradities zijn er om in ere te houden en zonder Carl Gies (54) zouden we het aan de kust alvast met eentje minder doen: wereldwijd is hij nog de enige fabrikant die gocarts maakt zoals ze ook komend verlengd weekend opnieuw over de dijken zullen scheuren. “Met niet meer dan een metalen buis beginnen en daar een gezin blij mee maken, daarvoor trek ik met plezier elke dag mijn overall aan.”

“Laat me even tellen. Ik zit er waarschijnlijk e bitje naast, maar pakt dat er intussen 4.000 van onze gocarts rondrijden. Amai. Ik verschiet er nu zelf van.” In zijn hangar in Knokke staat Carl Gies (54) naast twee ijzeren frames, eentje in het roze en eentje in het blauw. Op het roze exemplaar zal collega ‘Strootje’ straks zes stoeltjes monteren, op het blauwe drie, waarna het ook nog een dakje en kinderstoeltje krijgt. Wanneer deze gocarts straks naar hun nieuwe eigenaar aan de Franse kust vertrekken, zal Carl Gies zoals altijd glunderen van trots.

Quote Sommigen komen ijzer en banden halen om zelf een gocart te maken, en da’s geen probleem, maar nadien moeten ze toch toegeven dat het potverdek­ke veel werk is. (lacht) Carl Gies, T&T Quality Go-Carts

Ooit was hij automechanicien en bouwvakker, maar sinds hij 14 jaar geleden de zaak overnam van een concullega en intussen een derde bouwer failliet ging, plooit en monteert hij met T&T Quality Go-Carts als enige wereldwijd alle maten en vormen van gocarts. Beter gezegd: van de gocarts die op onze dijken rondrijden, want de plastieken voertuigjes uit speelgoedwinkels voor een ritje door de tuin kunnen nooit op tegen het oersterke ijzer van de Belgische ‘billenkarren’. “Dat moet wel: al eens gezien hoe die jonge gastjes daarmee slippen en botsen?”, vraagt Gies. “Die kwaliteit is onze sterkte, en net ook weer niet: op nieuwe banden of eens een nieuwe ketting na, kan een verhuurder er 25 à 30 jaar mee verder. Daarmee schieten we onszelf in de voet. En wie nu nog van nul wil beginnen, heeft flink wat kapitaal nodig.”

Niet ‘made in China’

Vergeleken met de verhuur van gocarts aan onze kust, wat vaak in dezelfde familie blijft, ontdekte Gies de sector relatief recent. Als vierde generatie verhuurde zijn ex-vrouw gocarts in Knokke en ook hij was meteen verknocht aan de blijdschap die de trappers kinderen én hun ouders bezorgden. Hij experimenteerde met zelfgemaakte karretjes en van het een kwam het ander. Vandaag rollen er jaarlijks 200 à 300 stuks uit zijn hangar, van kleine prinsessenwagentjes tot gocarts met plaats voor een heel gezin, die Gies en twee collega’s eigenhandig maken, zonder tekening of ontwerp. “Ik ben er zeker van dat ik mijn stoeltjes en stuurtjes kan laten maken in China, maar dat wil ik niet. Recent investeerden we nog in nieuwe, dure machines. Ik plak een sticker met ‘made in Belgium’ op mijn gocarts en daar ben ik te fier op om het af te geven. Sommigen komen ijzer en banden halen om ze zelf te maken, en da’s geen probleem, maar nadien moeten ze toch toegeven dat het potverdekke veel werk is (lacht).”

Volledig scherm Carl Gies van T&T Quality Go-Carts verkoopt wereldwijd zijn volledig met de hand gemaakte voertuigen, ook in Zuid-Afrika. Daar kan je op safari met een gocart 'made in Belgium'. © Benny Proot

Al sinds de jaren 30 maken gocarts deel uit van het toerisme aan onze kust en bleef de productie lokaal, al was het eerste exemplaar niet meer dan twee fietsen aan mekaar gemonteerd. Volwassenen gebruikten ze tijdens hun verblijf aan zee vooral als verplaatsingsmiddel - vandaar ook de term ‘billenkar’, want bij de minste zeebries vlogen de rokken omhoog - in plaats van de duurdere en niet zo frequente tram en ook voor kinderen kwamen er al snel speelgoedwagentjes op de markt. Zo'n 90 jaar later is er van die charme nog niet veel verloren, en ze reikt zelfs verder.

Quote Waar ik ook kom aan de Belgische kust zie ik mijn gocarts rondrijden. Dat is toch de max? Carl Gies, T&T Quality Go-Carts

In een normaal jaar zijn drie op de vier gocarts bestemd voor export naar onze buurlanden en zelfs naar Japan, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika, waar ze gebruikt worden voor safari’s. Al zette de coronacrisis de hele branche op zijn kop. Vorig jaar verkocht Gies slechts zes gocarts aan het buitenland. “En het duurt soms tot zeven maanden om wisselstukken te krijgen. Dat is een ramp. Maar intussen heb ik het nog nooit zo druk gehad als nu, en bijna allemaal voor Belgische klanten. In Lokeren heeft iemand een route gemaakt waarmee trappers langs zijn snoepwinkel passeren en in de Ardennen is er een camping waar ze enkel nog met een gocart tot aan hun huisje mogen rijden. Corona brengt mensen op ideeën, zeker?”

Blijven vernieuwen

“Hoe druk ook, nog elke dag ga ik met plezier werken”, gaat Gies - drummer in zijn vrije tijd - verder. “Van ‘t moment dat ik mijn overall aantrek, begin ik te zingen. Alleen al dat ik uit een metalen buis van zes meter een schoon stuk kan maken en daar ook nog eens een gezin blij mee maak, is genoeg. De kindjes kunnen eens goed ‘t zwien deur de bjet’n joag’n (zich laten gaan, red.) en voor de ouders is het pure nostalgie. Ik vond er zelfs opnieuw de liefde door - mijn vriendin kwam eentje kopen voor haar broer en al snel spraken we over meer dan gocarts. (lacht) Zelf een toerke maken op de dijk zegt me niet veel. Maar waar ik ook kom aan de Belgische kust zie ik mijn gocarts rondrijden - en ik herken ze uit de duizend. Dat is toch de max?”

Volledig scherm Van de stoeltjes tot de sturen: Carl Gies maakt al zijn gocarts met de hand. © Benny Proot

“Natuurlijk moeten we ook blijven vernieuwen, met een nieuw model kunnen we alweer tien jaar verder. Vroeger was een tweetrapper een buis met vier grote wielen, zonder ziel. Nu gebruiken we meer tierlantijntjes, rijden de wielen aangenamer en is de opstap lager. De laatste jaren installeren we ook vaker een hulpmotor en voor de kinderen gebruiken we stickertjes van Catterpillar, de brandweer, de mug,... Al meer dan twee jaar hebben we een gocart in gedachten en hopelijk kunnen we ‘m volgende winter eindelijk maken. Het zal een viertrapper zijn met Italiaanse zadels in plaats van stoeltjes, retro afgewerkt.”

Maar er zijn ook stuks die niet meer in trek zijn. “Een vijftal jaar geleden wou elk kind met ‘Lightning McQueen’ uit ‘Cars’ rijden. Van een jeep of treintje kunnen we een moule maken, maar voor zoiets laten we elektrische wagentjes overkomen uit Spanje, waarvan we de motor verwijderen en die we voorzien van een nieuw onderstel. Die verliest nu wat aan terrein, net als de bobcat en de Lambada, een ligfiets. Karren met acht zitplaatsen maken we ook amper nog, dat weegt loodzwaar en krijgen verhuurders niet kwijt.” Hoe Gies zijn toekomst nog ziet? “Mijn zoon heeft een fietsenwinkel en geen interesse om het hier verder te zetten. Ik wil zeker nog tien jaar werken, maar ken ook al een paar mensen die de zaak willen overnemen. Kan je je voorstellen dat anders niemand nog echte billenkarren maakt? Dat gaat toch blijven, joat gij. Aan de kust rijd je met een gocart. Dat is gewoon zo.”

Volledig scherm Archiefbeelden uit Blankenberge. Gies: “Aan de kust rijd je met een gocart. Dat is gewoon zo.” © Collectie stadsarchief De Benne / Blankenberge