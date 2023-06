Ook stranduitbaters in Knokke-Heist schreeuwen om extra politiesteun: “Ze duwen de pampers gewoon tussen je kussens”

Gelauwerd bureau uit Barcelona mag Casino van Knokke vormgeven: “Dit moet weer hét boegbeeld van Knok­ke-Heist worden”

De tijdelijke maatschappij TAB Architects, Barozzi Veiga en Mosbach Paysagistes mag straks het nieuwe Casino van Knokke vormgeven. Dat heeft een jury zopas beslist. Er waren nog vijf kandidaten in de running. Barozzi Veiga is een gelauwerd bureau uit Barcelona met eerdere projecten in Zurich en Nîmes. “Het Casino wordt niet groter én wordt ingeplant in een groenere omgeving”, aldus burgemeester Piet De Groote.