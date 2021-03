Ook in bossen van Knokke-Heist zijn steeds meer wildkakkers aan het werk

Koen Maréchal is boswachter aan de Oostkust, onder andere in de Zwinbosjes in Knokke-Heist. Ook daar slaan de wildkakkers dus meer en meer toe. Tijdens zijn ronde vindt de boswachter de jongste tijd heel wat gebruikt toiletpapier en uitwerpselen terug. Geen fraai zicht. “Ook al is dat toiletpapier op zich vrij vlug verdwenen, dan nog is het geen gezicht in een bos”, vertelt de boswachter aan VRT NWS. “Het is ook zo dat voor dieren geuren heel belangrijk zijn. Die natuurlijke geuren, die wij als mens niet ruiken, worden helemaal verstoord door de geur van menselijke ontlasting. Als de nood hoog is, moet er een oplossing zijn. Daarom zal ik de mensen nooit rechtstreeks aanspreken als ik ze hun behoefte zie doen in het bos. Ik laat wel duidelijk horen dat ik aanwezig ben. Na de daad probeer ik de mensen te overtuigen om in de bossen niets achter te laten. Ook geen menselijke ontlasting."