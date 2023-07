Ook deze editie van Weitjerock moet weer de leukste ooit zijn: ‘We willen uniek blijven’

Alleen een gemotoriseerde grondboor kan de stilte doorbreken, maar die hapert. ,,Er zit toch wel benzine in hè?”, vraagt Rutger van Merode lachend. De dienstweigeraar raakt snel alsnog aan de praat. Gelukkig maar. ,,Anders moeten we die palen zelf de grond in slaan. Dan zou je niet lachen”, zegt de organisator van Weitjerock.

Ook bij hem is nog geen spoortje zenuwen te ontdekken, twee dagen voordat Weitjerock losbarst. ,,We lopen op schema, nog beter dan vorig jaar.” Terwijl er best wat is veranderd ten opzichte van 2022. Er is een nieuw, geheim podium, dixi’s zijn ingeruild voor doorspoelwc’s en er is voor het eerst een camping. ,,Elk jaar proberen we er de leukste editie van Weitjerock ooit van te maken.”