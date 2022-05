Onverbeterlijke fietsendief moet nog even wachten met te gaan werken in een fietsenwinkel: rechter geeft hem 30 maanden cel

Brugge/Knokke/BlankenbergeZes mannen en een vrouw zijn in de Brugse rechtbank veroordeeld voor een hele reeks fietsdiefstallen in Knokke, Brugge en Blankenberge. Spilfiguur Eric V. (29) verraste op z'n proces toen hij verklaarde dat hij na z’n vrijlating wil gaan werken in een fietsenwinkel. Hij zal z'n goede intenties nog even moeten uitstellen, want de rechter legde hem 30 maanden cel op.

Speurders vielen op 9 juli vorig jaar binnen in de woningen van André P. (61) en Raoul S. (40) in Knokke-Heist. Ze hadden informatie in handen gekregen dat beide mannen hun huis ter beschikking stelden van fietsendieven. Tijdens de huiszoekingen werden een flink aantal fietsen aangetroffen, maar ook batterijen en fietscomputer. Volgens het parket lag zelfs de tuin van André P. vol met materiaal. Beide mannen kregen voor hun aandeel in de zaak maandagmorgen 30 maanden en 18 maanden effectief.

Vergoed met speed

Het verdere onderzoek wees uit dat de zeven beklaagden gelinkt konden worden aan in totaal 48 diefstallen. In de eerste zes maanden van 2021 sloegen ze onder meer toe aan het station van Heist, de bowling in Blankenberge en in Brugge. Veel van de gestolen fietsen werden gedemonteerd om daarna de onderdelen door te verkopen. Andere exemplaren werden dan weer opnieuw geschilderd en in hun geheel doorverkocht. Een vast gebruik binnen de bende was dat de gestolen fietsen vergoed werden met speed. Zowat alle beklaagden werden in het verleden immers al veroordeeld voor drugs en/of diefstal. Raoul S. liep dan weer een veroordeling op voor schuldig verzuim bij de drugsdood van z’n eigen broer.

Quote Mijn cliënt is zodanig gepassio­neerd door fietsen dat hij beter in een fietsenwin­kel zou gaan werken Mélanie Sevenant, Advocate spilfiguur

Eric V. (29) was volgens het parket de spilfiguur binnen de bende. In een verhoor verklaarde de man dat hij in werkelijkheid zeker 500 fietsen had gestolen. V. pleegde de feiten op bestelling. “Mijn cliënt is zodanig gepassioneerd door fietsen dat hij beter in een fietsenwinkel zou gaan werken”, verraste zijn advocate Mélanie Sevenant. “Hij is in de gevangenis een opleiding Bedrijfsbeheer aan het volgen en wil in de toekomst gaan werken in de fietsensector. Maar dan niet op een illegale manier.”

De advocate van V. vroeg de rechter met succes om rekening te houden met een veroordeling voor gelijkaardige feiten uit dezelfde periode. Haar cliënt kreeg bijkomend evenwel nog 30 maanden cel opgelegd. De andere beklaagden kregen celstraffen tussen 1 jaar en 30 maanden, al dan niet met uitstel.

