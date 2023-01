Ontwikkelaar wil vlasserij in Eede slopen in ruil voor nieuwbouw in Retranchement, maar of het doorgaat?

Moggré is geen onbekende in West-Zeeuws-Vlaanderen. De Ridderkerker heeft meerdere appartementencomplexen in Cadzand-Bad ontwikkeld. Hij heeft ook zijn oog laten vallen op de Kanaalweg in Retranchement, tussen het kruispunt Kanaalweg-Knokkeweg en recreatieterrein De Winne, waar hij drie woningen wil bouwen. Moggré maakt daarvoor gebruik van de zogenoemde ‘ruimte voor ruimte-regeling’, die nieuwbouw toestaat als in ruil een oude woning of schuur ergens in het buitengebied gesloopt wordt.