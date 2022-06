Ontdek wat Westkapelle te bieden heeft tijdens de gidsbeurten ‘Van Zeno tot Sint-Niklaas’      

Autosport Jean Glorieux behaalt meteen podium bij zijn debuut in grootste autorace ter wereld

In Le Mans was de zege voor Toyota, dankzij Sébastien Buemi, Brendon Hartley en Ryo Hirakawa. Het Japanse merk behaalde zelfs de dubbel, maar op het podium stond ook één Belg: de Kortrijkzaan Jean Glorieux. In de klasse LMP2 Pro/Am, prototypes met een gemengde bemanning van professionele en gentlemen drivers, werd de West-Vlaming bij zijn debuut in de grootste race van de wereld derde in zijn klasse. Glorieux deed het met de Duitser Laurents Hörr en de Fransman Alexandre Cougnaud in een auto van het Luxemburgse DKR Engineering.

12 juni